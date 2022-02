Morados son últimos del torneo con solo un punto

Redacción – A pesar del mal inicio de torneo que ha tenido Saprissa, Iñaki Alonso, timonel español del Monstruo, afirma que han dado pasos adelante para mejorar y así poder romper la sequía que atormenta al club más grande de Costa Rica.

Los morados son últimos del torneo con solo un punto, esto por causa de dos caídas y un empate cosechado en el Clausura 2022, que todavía no ve la mejor versión del Saprissa, que tiene muy disgustada a su afición por el bache que viven.

Es por ello, que Iñaki se mentaliza en sacar adelante al Monstruo, ya que deja claro que al estar en un equipo grande como Saprissa siempre lo van a criticar gane o pierda.

Iñaki Alonso señala que el Monstruo progresa y avanza conforme pasa el tiempo, por lo que reconoce que ha sido difícil el inicio del torneo, pero confía en sacar avante al club.

«Todavía no ha venido la victoria y nosotros la queremos, el equipo ha dado pasos adelante, se ve un equipo más competitivo. La opinión de que Saprissa no carbura la tiene la prensa, lógicamente a nivel de puntos no estamos dando lo que teníamos de tener y dar, pero el fútbol es el momento y todos los entrenadores que estamos en equipos grandes estamos siempre cuestionados.

Tanto como ganamos como cuando perdemos, entonces ahí ya hay un trabajo y una situación que la realidad nos están faltando victorias, yo creo que hemos estado más cerca de esa versión que queremos dar, eso es lo que voy a valorar, el equipo progresa y avanza, poco a poco vamos teniendo la gente que necesitamos, lo cuál ha sido difícil en las primeras jornadas», afirmó Iñaki Alonso.

Saprissa volverá a la acción el certamen este próximo 8 de febrero, cuando reciban en La Cueva al Santos de Guápiles al ser las 8:00 de la noche.