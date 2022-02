Timonel de la nacional resalta el liderazgo y confianza por parte de ambos jugadores

Redacción- Luego de la victoria de la Sele en suelo jamaiquino, el estratega colombiano Luis Fernando Suárez recalcó lo vital que son Bryan Ruíz y Celso Borges, además del papel que ejercen tanto dentro, como fuera del terreno de juego.

Y es que Celso Borges a pesar de su extraordinaria carrera y gran experiencia obtenida con el transcurrir del tiempo, donde se ha vuelto un referente de la Tricolor, ha sido criticado últimamente por su bajo rendimiento.

Pero el volante de 33 años, es el jugador de más partidos clase A con la selección y en los cuáles ha marcado 24 goles en total.

Y por su parte Bryan Ruíz, el capitán de la Sele, figura y con una amplia trayectoria en el exterior, ha sido objeto de críticas desde su llegada a Liga Deportiva Alajuelense donde su rendimiento se ha visto notablemente afectado.

Pero el jugador de 36 años, igualmente a sido figura en todos los equipos en los que ha tenido participación, tan así que en el Twente de Holanda se le considera una leyenda después de haber conseguido un titulo de liga, una supercopa y una copa en dicho país.

Bryan Ruíz cuenta con 137 partidos clase A con la Tricolor donde registra 28 anotaciones, además de ser uno de los máximos referentes en la Sele, desde su debut el 19 de Junio del 2005.

Además Ruiz ha sido capitán dos veces en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Es por esa razón que el timonel tricolor los ha defendido de las críticas recibidas en los últimos meses.

«Esa respuesta la he dado mil veces, lo de Celso y Bryan independientemente de que estén 90 minutos o un minuto, son mucho más importante para lo que uno quiere en la cancha y fuera de ella también, tienen la experiencia y resiliencia para aguantar todo eso, y saber de que manera se puede conseguir. Para clasificar al mundial ya sea estando afuera o jugando un minuto, creo que para mi eso no tiene precio, contar con ellos dos como los bastiones de ese liderazgo es importantísimo, lo de Celso y Bryan siempre ha sido amar al país y entregarse por el país entero, eso no tiene precio», afirmó Suárez.

El próximo encuentro de la Sele será el 30 de marzo, donde se jugará la última chance para conseguir un cupo hacia Catar 2022.