Suárez tiene a la Tricolor con 16 puntos en 11 jornadas disputadas

Redacción – Para el entrenador colombiano de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, ese gran repunte de La Sele se debe resaltar, gracias a la burbuja hecha por La Sele para evitar que el ruido de las críticas los afectara en lo mental y grupal.

Suárez está muy contento por la gran labor de los seleccionados al sumar 7 de 9 puntos posibles en los duelos ante Panamá, México y Jamaica.

Esos buenos números cosechados se deben en gran parte a la unión del cuadro patrio, que tuvo un microciclo donde tomaron el Proyecto Gol como su campo de concentración, lo cuál sirvió para que La Sele se uniera más que nunca.

Bryan Ruiz, Celso Borges y Keylor Navas cumplieron un rol clave en esta burbuja de la Tricolor, que tuvo como principal intensión evitar que el ruido fuera del grupo los afectara, con el fin de ayudarse mutuamente para beneficio de la nación.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y afirma que una imagen vale más que mil palabras, ya que la unión del grupo es notable y así se vio en Kingston.

«Creo que hay algo que es importante resaltar, es que siempre y ahora más que nunca, cuando han ocurrido situaciones tan adversas, de pronto de tantas críticas y lo más importante es que han hecho caso omiso al ruido, hay mucho ruido y el grupo se metió en una burbuja, es necesario hacerlo. Esa burbuja no es solo para no hacerle caso al ruido, si no que también para ayudarse un poco.

La situación de Campbell creo que todo mundo, se dio cuenta con quién tenían que celebrar y se tenía que celebrar con Celso Borges, no solo por el pase gol, si no que él estaba todavía un poco en shock por la situación del penal, creo que una imagen vale más que mil palabras, esa imagen muestra la capacidad de sinergia que tiene este grupo», afirmó Luis Fernando Suárez.

La Sele volverá a la acción el 24 de marzo cuando reciban a Canadá, luego tres días más tarde viajarán a El Salvador para jugar en el Estadio Cuscatlán. Mientras, que el cierre de la eliminatoria será ante Estados Unidos en suelo tico el 30 de marzo.