Las entradas se pueden conseguir mediante eticket. cr

Redacción- Fanáticos del conejo malo, estallan en redes sociales, luego de que el día de ayer se filtraran códigos para comprar entradas antes de la preventa oficial.

El día de ayer, se hizo una preventa excluida para el personal de Bac Credomatic, sin embargo, esos códigos y links se terminaron filtrando y durante horas las demás personas tuvieron la oportunidad de comprar entradas.

Esto generó un disgusto muy grande por las personas que no tuvieron esa oportunidad y no conocían de ello, así que decidieron desahogarse en redes sociales, especialmente en la página de los encargados de traer al artista, One entertainment.

“Dios guarde no tenga esa entrada, estoy harta de este chanchucho”

“Por qué ponen fechas si al final van a poner la venta antes”

“Que poco profesionales, siempre es lo mismo con eticket”

“Les falta agregar, 15 de febrero para la argolla”

Entre muchos otros comentarios se pueden leer sobre este tema. Asimismo, la gente también explotó, debido a que según habían dicho, la zona “La Playa” era la más cerca para ver al cantante y hoy se reveló que abrirán una nueva localidad llamada “Jogo VIP”, al puro frente del escenario y según se filtró, será una venta exclusiva.

Bad Bunny dará un concierto en el país el próximo jueves 24 de noviembre en el Estadio Nacional.