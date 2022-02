La emisora emitió el comunicado oficial en su página de Facebook

Redacción- Tras denuncia por acoso sexual, el conocido locutor, “El Dari”, queda totalmente fuera de la emisora “Vox”.

La semana pasada una muchacha subió un video a Twitter, en donde acusó a El Dari de acosar, debido a que, aseguró que el locutor le empezó a grabar el trasero con su celular. Y que luego la llamó para pedirle perdón, “porque estaba borracho”.

Luego de esto, El Dari no tardó en subir un video a su cuenta de Instagram, pidiendo disculpas y reconociendo su error, debido a que, dijo que sus padres siempre le enseñaron a respetar a las mujeres y él falló.

“En esto he fallado y deseo responsabilizarme por mis actos. Aunque en toda historia siempre hay dos versiones, no voy a contradecir a la muchacha que me acusa. Acepto que cometí un error y por eso me comprometo a no volver a irrespetar a ninguna mujer, así como educarme y sensibilizarme sobre este tema”, expresó El Dari.

El día de hoy, la emisora Vox, decidió anunciar mediante un comunicado oficial, que El Dari ya no iba a estar mas con ellos, debido a que, se comprometen 100% a los valores que los representan como empresa.