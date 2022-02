Redacción- Un conductor de Uber llamado Armando Quesada, denuncia que fue retenido por dos hombres cuando realizaba un viaje.

“Me encañonaron, me sentaron en el asiento de atrás y me llevaron a la zona de Tarbaca, ahí estuve retenido un día hasta que en la madrugada pude escapar”, relata para el medio Noticias Repretel.

Quesada añadió que él recogío a dos hombres y luego a una mujer que parecía ser la novia del joven que se sentó adelante, junto a él y que grabó el vídeo. Luego lo encañonaron y lo llevaron a esa zona.

“Me tenían en un cuarto encerrado, yo pedía salir y me decían que si salía me iban a asesinar, espere que ya no hubiera bulla y se quedarán dormidos. Abrí la puerta, tomé las llaves que estaban en la mesa y me vine para la casa. Me robaron el celular, el dinero que andaba”, comentó.

La búsqueda inicia cuando de su celular le enviaron a la mamá un vídeo de Quesada conduciendo y el pasajero que lo tenía amenazado decía:

“Buenas noches, cómo él va manejando como pueden ver, salude a su mamá”, dijo el supuesto raptador.

Entonces Quesada respondió:

“Hola ma, tranquila ahorita llegó”.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) manifestó que los agentes de la Sección Delitos Varios una vez que tuvieron conocimiento de dicho vídeo, realizaron diligencias policiales y lograron contactar a un familiar, lo invitaron a interponer la denuncia e iniciaron con las investigaciones. Además, indican que recibieron el reporte de que este hombre ya apareció.