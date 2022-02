Redacción – La temporada 2022 de la MLS dio inicio y desde la fecha inaugural, Randall Leal ya da de que hablar al destacar con brillante asistencia en triunfo de visita de 0-1 del Nashville SC ante Seattle Sounders en la liga estadounidense.

Como es usual, Leal fue estelar con el cuadro del estado de Tenesse que tiene en el costarricense de 25 años una de sus grandes figuras dentro de la cancha.

Echando mano de su gran calidad, el volante tico fue un dolor de cabeza para el Seattle, que vio como el tico distribuyó balones y buscó espacios para habilitar a sus compañeros, que presenciaron como el 0-0 se hacía enorme.

Aunque Seattle Sounders también tuvo chances claros de anotar, el Nashville fue quién encontró la llave del gol y al minuto 80, Leal sirvió un pase raso magistral que cerró con broche de oro Aníbal Godoy, defensor panameño, que gritó con todo el ¡GOOOOL!.

ANÍBAL GODOY SCORES OUR FIRST GOAL OF 2022

VAMOSSSSSS @a_godoy03 pic.twitter.com/lvFDGSbuCm

— Nashville SC (@NashvilleSC) February 28, 2022