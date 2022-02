Redacción- El tico Luis Díaz se hizo presente en la goleada de su equipo el Columbus Crew cuatro a cero contra el Sporting Kansas City, Columbus arranco con el pie derecho la temporada de la MLS, donde se ubican líderes momentáneos.

El oriundo de Nicoya anotó el primer tanto de la temporada en su cuenta personal, donde lograron golear al Kansas City, el equipo del costarricense cuenta con figuras como Zelarayán, Derrick Etienne y Gyasi Zardes.

Los demás goles fueron obra de Miguel Berry al minuto 8 del primer tiempo, Derrick Etienne al 25 de la primera parte y Lucas Zelarayán puso el último tanto del compromiso al minuto 86 del complemento, para cerrar la victoria ante el conjunto del Kansas City.

El tico puso su nombre en el marcador en el minuto 84 del complemento, donde aprovecho un rebote, el cual disparó para sellar el tercer tanto de su equipo.

— The Crew (@ColumbusCrew) February 26, 2022

Con esta victoria del Columbus Crew se ubican en la primera posición de la Conferencia Este de la MLS.

Our standard, our house.

We're just getting started 👊#Crew96 pic.twitter.com/3PaqSpAsW5

— The Crew (@ColumbusCrew) February 26, 2022