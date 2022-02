La modelo dijo que la presentadora la dejó de seguir en Instagram para comenzar a seguir a su ex-marido

Redacción- ¡La polémica sigue! Melissa Mora no le perdona a Keyla Sánchez haber seguido a su ex-esposo en Instagram.

El día de hoy en el conocido programa De Boca en Boca, a la modelo le preguntaron el por qué era que ella no se llevaba con la presentadora Keyla Sánchez, a lo que Mora contestó que nunca estuvo de acuerdo con las acciones de la presentadora.

«Bueno yo si les voy a contar algo, yo si me he llevado con ella, de hecho cuando estábamos en Tu Cara Me Suena, siempre nos saludábamos, que nos seguíamos en redes sociales.. El tema fue así, no es que yo ande peleando un ex, porque eso pasó en mi vida, pero es como que yo no conozca al marido de Montse.. pero con Montse yo si tengo una relación, entonces de pronto Montse termina con el marido, ah pues yo dejo de seguir a Montse para seguir al marido de ella que en la vida he conocido, entonces me pareció una falta de respeto» dijo Mora en el programa.

Asimismo, dijo que lo vio totalmente innecesario el hecho de que la dejara de seguir y que le pareció de mal gusto la actitud de Keyla.