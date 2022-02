El presentador no confirmó o negó tener algo serio con Sánchez

Redacción- ¿Hay algo más que una amistad? El día de ayer mediante una breve entrevista con el programa De Boca en Boca, el presentador José Miguel “Yiyo” Alfaro, dijo que si le gustaría casarse con la bella de Keyla Sánchez.

La entrevista inició cuando le preguntaron a Alfaro sobre lo suyo con Sánchez, a lo que este respondió que no era un montaje, que él la quiere muchísimo y son muestras de cariño, amor y amistad.

«Es de las mujeres más guapas que tiene este país o la más guapa..Me gusta su personalidad, me gusta su sonrisa, sus pequitas, me gustan sus ojos, me gusta todo de ella realmente, es una mujer increíble», expresó Yiyo.

Segundos después, Walter Obando le enseña a Alfaro la lista de sueños de Keyla, que entre ellos, se destaca casarse en algún momento. Asimismo el periodista le preguntó que si estaría dispuesto a cumplirle los sueños a Sánchez y lo que Yiyo confesó: «Esos sueños y más».

De igual forma, Yiyo dijo que a quién no le gustaría casarse y tener hijos con Keyla.