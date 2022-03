Redacción. Miles de costarricenses ya se inscribieron y participaron en el nuevo Tico Bingo de la Cruz Roja con el fin de ganar grandes premios en el regreso de este tradicional juego.

Tico Bingo está legalmente registrado en Costa Rica y genera recursos para la Benemérita Cruz Roja. Para ganar usted también, solo tiene que ingresar a Ticobingo.com ¡Es muy fácil!

“Lideramos el Tico Bingo, como una plataforma de desarrollo y apoyo humanitario. No se trata solo de buscar oportunidades de negocio que generen rentabilidad, también es importante buscar un eje para transformar la sociedad. No hay nada más sagrado que la bendición de apoyar al prójimo, siendo este un pilar fundamental de nuestro grupo empresarial en cada una de nuestras operaciones alrededor del mundo” explicó Edmond H. Robinson, Marketing and Media Manager para la operación de Grupo TENLOT en Costa Rica.

Por su parte, Yossi Abadi, CEO de Grupo TENLOT y calificado por revista FORBES como el israelí más influyente en Centroamérica, dijo que: “Buscamos promover el avance y desarrollo tecnológico en América Latina, crear oportunidades, despertar interés en la población, principalmente en los jóvenes que son el motor más importante para el éxito del futuro».

TicoBingo ahora es digital

Gracias a una alianza estratégica entre la Cruz Roja Costarricense y Grupo TENLOT, Tico Bingo vuelve a territorio nacional con más fuerza y ahora de forma digital a través de su nuevo sitio web www.ticobingo.com.

Un espacio donde se le ofrecerá a los usuarios, más diversión, más premios y lo más importante, generando más ayuda, siendo este último el pilar de la operación, ya que permite a través del juego tener un impacto positivo en la sociedad.

TENLOT es un operador y propietario de licencias de loterías, bingos y juegos de azar en numerosos países alrededor del mundo, el principal grupo de inversión israelí en Centroamérica, esta vez a través de TENBET su filial en el país.