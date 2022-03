Manudos siguen de líderes en el Clausura 2022

Redacción- Tras finalizado el Clásico provincial, el timonel español Albert Rudé se defendió de las críticas recibidas por la mala lectura de los compromisos, luego del empate 1-1 ante Herediano.

Rudé salió satisfecho con la labor realizada por sus pupilos donde aseguró que fueron superiores ante los florenses en todos los aspectos de juego, antes del penal pitado a Ian Lawrence que a la apostrofé le costó la expulsión.

También resaltó que sus dirigidos llevaron de manera perfecta el plan de juego trazado por el cuerpo técnico, y que a pesar de solo sumar un punto de visita todo punto cuenta para las aspiraciones rojinegras.

El estratega español se defendió de las críticas recibidas donde le cuestionan la capacidad en los partidos, donde respondió a sus detractores con un mensaje contundente de que no le cuestan las lecturas de juego y que asume todas las responsabilidades.

«Me gustó como se paró el equipo teníamos un plan que salió excelente hasta el momento que empiezan circunstancias difíciles, nosotros veníamos por los tres puntos, contábamos con un hombre de más y estábamos jugando muy bien pero esto es fútbol y tuvimos que cambiar para sumar un punto de visita y estar de líderes.

No creo que me cueste la lectura y si asumo las responsabilidades como siempre lo he hecho, debido a varias circunstancias no ganamos el partido pero éramos superiores y estábamos ganando en todos los aspectos del partido y al final pasan cosas y el equipo se esforzó bastante para sumar un punto, mantenernos como líderes y estar un paso más cerca del objetivo», afirmó Albert Rudé.

El próximo encuentro manudo será de visita ante San Carlos en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, el próximo domingo a las 6:00 de la tarde.