Contreras marcó dos goles en la fecha FIFA de marzo

Redacción – A sus 22 años, Anthony Contreras, delantero patrio, se ganó el respeto de los aficionados ticos, gracias a su notable desempeño donde necesitó solo tres juegos para demostrar que la camiseta de La Sele le queda perfecta.

Fiel a su humildad y principios, Contreras no pudo ocultar su enorme alegría por haberle anotado a Estados Unidos en el triunfo tico por 2-0, donde el atacante de Guanacasteca sacó a relucir su olfato goleador con un tanto al minuto 59.

La anotación de atacante hizo vibrar un Estadio Nacional a reventar, que coreó el nombre del originario de Pavas, que dedicó a su pueblo todo el cariño que le han brindado, incluso afirma que vio mucho el apoyo de amigos, familiares y conocidos de esta zona.

Pero como no van a estar orgullosos las personas que conocen a Anthony, ya que el ariete nunca se achicó con La Sele, con un golazo de chilena ante El Salvador y un tanto más ante Estados Unidos, Contreras se ha ganado el respeto de muchos.

Anthony Contreras conversó con Teletica Deportes y afirma que la camiseta de Costa Rica merece que lo de todo en la cancha, en pro de ayudar al cuadro patrio.

«Agradecer a todo Pavas y he visto mucho el apoyo, me sabe muy bien este gol, he luchado mucho para esto y gracias a Dios se me ha dado, contento con el esfuerzo, no conseguimos lo que queríamos que era clasificar directo, pero pudimos hacer una gran victoria contra un gran equipo, parte que lo doy todo es por mi familia, Dios y por este país que merece darlo todo, esta camiseta que amo mucho y solo trato darlo todo en la cancha, vamos analizar el repechaje para poder ir a Catar 2022, que es el objetivo», afirmó Anthony Contreras a Teletica Deportes.

¡Ya tenemos 9! Se llama Anthony Contreras pic.twitter.com/k4OVTuVjtf — TD Más (@tdmas_cr) March 31, 2022

Tras brillar con La Sele, Contreras buscará seguir enfocado en brillar con la camiseta de Guanacasteca, con el fin de ayudar al cuadro pampero a salvar la categoría y así poder demostrar que su nivel en el cuadro patrio no fue por casualidad.