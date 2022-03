Atacante disputó su segundo partido con La Sele, pero el primero como estelar

Contreras se mostró feliz y agradecido con la oportunidad del entrenador

Redacción- En la victoria de Costa Rica sobre Canadá, la gran sorpresa en el 11 inicial fue el joven Anthony Contreras.

De hecho, la titularidad no solo sorprendió a los aficionados, sino que también al mismo seleccionado.

Según contó Contreras al final del crucial duelo, cuando le dijeron que iba a salir como titular no se lo podía creer.

A Contreras le consultaron de Teletica Deportes que qué había pensado cuando le confirmaron que iba a salir jugando desde el pitazo inicial, y esta fue su respuesta:

«La verdad no me la creo. No venía jugando, creo que había tenido solo 10 minutos, pero por dicha lo pude tomar con madurez. Los compañeros me ayudaron y me aconsejaron», dijo Contreras.

En sus declaraciones post partido, el delantero agradeció a sus compañeros por el rendimiento dado en la victoria ante los canadienses.

Este es el segundo juego de Contreras con La Sele, pues había debutado el pasado 13 de noviembre de 2021.

Pese a eso, este es el debut del atacante como titular en un partido del conjunto patrio, por lo que tuvo mucho significado para él.

Contreras disputó 60 minutos del partido, pues en ese minuto el entrenador nacional, Luis Fernando Suárez, decidió sacarlo de cambio.