México ya tiene amarrado su boleto a Catar

Redacción – El técnico colombiano de Honduras, Hernán «Bolillo» Gómez, considera que México es la «vedette» (artista principal) de la Concacaf, gracias a que despliegan el mejor fútbol del área y en la mayoría de las veces juegan mejor que los rivales.

Gómez se deshizo en elogios hacia una de las peores versiones del Tri azteca, que venció por 0-1 a Honduras con un autogol generando un mar de críticas de parte de la prensa mexicana, que desde hace varios meses pide la cabeza del «Tata» Martino.

México está lejos de estar en su mejor nivel deportivo, pero aún así, ya amarró su boleto al Mundial de Catar 2022, demostrando así que es de los países infaltables en las Copas del Mundo de la FIFA, ya que la última vez que no fueron fue a Italia 1990.

Para el estratega colombiano de la «H», en suelo mexicano critican a técnicos extranjeros, debido que tienen un problema, ya que van a los mundiales pero no pueden acceder al quinto partido (cuartos de final), lo cuál logró Costa Rica en Brasil 2014.

Esa imposibilidad genera un ambiente hostil alrededor del combinado mexicano. Bolillo Gómez considera que los azteca tiene un fútbol bueno, ordenado y lindos estados, pero no ser protagonistas en mundiales les pasa la factura.

«En selección digo que hay un técnico extranjero y no les gusta, soy del fútbol y para mí, México es la vedette de Concacaf, el mejor fútbol del área. Todos los técnicos terminan con su período en selección, porque están con ese problema del quinto partido en un Mundial, pero a mí me parece que la selección de México siempre juega bien y por lo general mejor que el contrario en nuestra Concacaf, me gusta el fútbol mexicano y me gusta sus selecciones, ganan Copas de Oro y ganan acá, pero el problema para que les encante un técnico deben pasar de ronda en un Mundial y verá que estarán tranquilos, pero el fútbol mexicano es bueno, ordenado, lindos equipos y estadios», afirmó Bolillo Gómez en conferencia de prensa.