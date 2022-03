Fue pieza clave en la generación de juego

Redacción- El joven mediocampista Brandon Aguilera derrochó toda su calidad para la victoria de la Tricolor con marcador de 2-0 a favor de los nacionales donde «Bebote» fue uno de las piezas más importantes para la selección.

Y es que el joven de 18 años demostró porque fue llamado a la Sele, donde pudo mostrar toda su calidad y madurez para un jugador de tan corta edad, el mediocampista volvió loca a toda la defensa norteamericana donde solo lo podían parar cometiéndole infracciones.

Aguilera comentó que cuando supo de su titularidad, se fue a caminar con Joel y Calvo para que lo aconsejarán.

Además resaltó que cada jugador deberá mantener el buen nivel en sus clubes para afrontar en junio el repechaje ante Nueva Zelanda.

«Me felicitó me dijo que tuve un gran partido desde que vi mi nombre en el Proyecto Gol me fui caminando con Joel y Francisco, Campbell me dijo que en mi primera ocasión rematará al arco y así fue y me dio confianza para seguir creciendo aunque falta bastante para el repechaje cada uno tiene que seguir con buen nivel en sus clubes para llegar por ese repechaje. Los jóvenes trabajamos para eso para que cuando nos necesiten estar ahí todos los que jugamos hoy creo que lo hicimos de buena forma y a seguir trabajando ya que esto es de constancia», afirmó Aguilera a Teletica Deportes.

En algunos momentos Brandon llegaba a recibir balones en como un contención dando mayor amplitud a los extremos nacionales, que tuvieron muchos cara a cara y en la mayoría salieron victoriosos.

Por momentos se abría a las bandas lo que obligaba a cualquier de los dos extremos a cerrarse más y así tener gran cantidad de jugadores en el centro del campo para hacer diversas combinaciones y tener mayor fluidez ofensiva.

El 10 de la ADG en varias ocasiones probó con varios remates al marco custodiado por Zack Steffen que logró detener sin mayor complicaciones las arremetidas nacionales.

Transcurrían 50 minutos del complemento cuando Aguilera cobró de manera extraordinaria el tiro de esquina y así Juan Pablo Vargas vencer la portería estadounidense y desatar la locura en el estadio Nacional.

El joven salió de cambio en 68 minutos del complemento y toda la afición se puso de pie para ovacionar la noche mágica de Brandon Aguilera.