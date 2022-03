Montenegro solo suma un gol en el torneo

Redacción – El respetado capitán rojinegro, Bryan Ruiz, salió en defensa de Jurguens Montenegro, quién ha recibido muchas críticas de parte del liguismo, que crucifica al delantero de 21 años por su bajo nivel en La Liga.

Ruiz afirma que no le preocupa el desdibujado rendimiento de Montenegro, quién está en el ojo del huracán porque desde su regreso al país, tras un paso lamentable en el Club Bolívar de Bolivia, donde no gozó de regularidad lo cuál afectado al atacante.

Su paso por el fútbol boliviano se resume en 11 partidos, un gol y una asistencia, esos números son realmente lamentables para un delantero que se esperaba mucho en el fútbol internacional, pero diferentes factores lo han golpeado anímicamente.

Jurguens ha tenido un rendimiento lamentable en su vuelta al León, ya que se consideraba como un fichaje de calidad para el Clausura 2022, pero ha estado lejos de serlo y registra solo un gol en 311 minutos en ocho juegos disputados.

Es por ello, que Bryan Ruiz sabe muy bien que los jóvenes tiene situaciones que los obliga a vivir altos y bajos, por lo que el número 10 señala que Montenegro trabaja arduamente en el CAR del León para poder potenciarse y así callar sus detractores.

«No me preocupa, los jóvenes tienen esas situaciones donde van a tener altos y bajos, Jurguens viene de una situación en Bolivia donde no tuvo mucha participación y no es fácil volver y agarrar el ritmo necesario, Montenegro está trabajando para eso y estoy seguro que pronto lo va poder conseguir», afirmó Bryan Ruiz a Teletica Radio.

Ahora Alajuelense tendrá un parón por más de 15 días, debido al microciclo de La Sele. Es por ello, que Montenegro tendrá hasta el 1 de abril para pulir su talento y así demostrar que su presencia en Alajuelense se da por su calidad.