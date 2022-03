Ruiz reconoce que está en la etapa final de su carrera

Redacción – El veterano capitán de La Sele, Bryan Ruiz, afirma que está claro que si no se clasifica al Mundial de Catar 2022, los duelos ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos será los últimos partidos del volante en la Tricolor.

Ruiz asume con mucha responsabilidad estos cruciales de la triple fecha eliminatoria de marzo, ya que el país se jugará el boleto a la Copa del Mundo, ya sea vía directa o por repechaje, por lo que el volante de 36 años promete darlo todo.

Para el mediocampista del cuadro patrio está viviendo una etapa importante en su carrera, ya que experimenta el cierre de su paso por el representativo tico, el cuál se ha dado el lujo de defender en 137 oportunidades. Sumado a ser capitán en dos mundiales.

Su envidiable currículo refleja el peso que ha tenido Ruiz en la Tricolor, por lo que señala que defender al país es lo mejor que le ha pasado en su carrera y por ello, espera tener buena suerte en estos duelos de marzo, con el fin tener más juegos con el país.

Bryan Ruiz habló con Deportes Repretel y afirma que tratará de dar su máximo esfuerzo, con el fin de tener más partidos con La Sele, ya que si Costa Rica no va a la Copa del Mundo, el capitán podrá fin a su exitosa etapa con el cuadro patrio.

«Para mí es una parte importante de mi carrera, porque ya es el cierre de la selección y representar al país es lo mejor que me ha pasado, sé que podrían ser mis últimos partidos con la selección y ojalá que nos vaya bien en estos tres partidos, podamos llegar a Catar para que hayan más partidos, pero estoy claro que si no se clasifica al Mundial, serán mis últimos partidos y entonces trato de dar mi máximo esfuerzo, como en partidos anteriores sabiendo que podrían ser los últimos y tengo que hacer todo lo posible junto a mis compañeros para que no sea así», afirmó Bryan Ruiz González.

Al lado del resto de seleccionados, Ruiz llega con la motivación al tope a la selección, que enfrentará este jueves 24 de marzo a Canadá en el Estadio Nacional.