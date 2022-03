Capi agradece a fanáticos que siempre lo han respaldado

Redacción – El capitán de la Tricolor, Bryan Ruiz, envía un mensaje a las aficionados que quieren verlo ya retirado a sus 36 años, a los cuáles les dice que lo tienen que aguantar unos meses más defendiendo los colores de La Sele y de Alajuelense.

Desde hace varios meses atrás, Ruiz dijo que en diciembre del 2022 pondrá a su carrera deportiva, ya que se ha analizado lo suficiente y considera que debe poner fin a su etapa como profesional tras más de 15 años como jugador activo.

Para el mediocampista del cuadro patrio está viviendo una etapa importante en su carrera, ya que experimenta el cierre de su paso por el representativo tico, el cuál se ha dado el lujo de defender en 138 oportunidades. Sumado a ser capitán en dos mundiales.

Su currículo es realmente fantástico, pese al mismo siempre ha contado con gran cantidad de detractores y por eso señala que no colgará los tacos por lo que dice la gente, si no que lo hará porque cree que ya es el momento de dar el paso al costado.

Incluso, el Capi considera que no solo lo dará todo con la Selección Nacional, si no que cuando vuelva al León también se entregará al máximo para completar su contrato.

Lea también: Técnico de El Salvador afirma que su país tiene el mejor portero de la eliminatoria

Bryan Ruiz habló en conferencia de prensa y dice a sus críticos que tendrán que aguantarlo unos meses más, por lo que señala que seguirá disfrutando de las canchas.

«Ya mi decisión está tomada al 100% y si bien es cierto las cosas cambian muy rápido en el fútbol, pero creo que eso no va cambiar, sé que hay personas que de hace rato quieren que yo salga y no me retiro por ellos, yo me analizo y me analizo como me siento, creo que ya es el momento, así que los que quieren que me retire, me tienen que aguantar unos meses más, también ya está cerca de pasar.

No porque ellos lo quieran, si no por yo así lo decido y por eso me tienen que aguantar unos meses más. A los que me han apoyado siempre agradecerles desde ya siempre el apoyo y sean los que sean los partidos que falten con selección por las circunstancias que se puedan dar, tanto en eliminatoria como me pueda ir sintiendo físicamente.

Voy a dar mi mejor esfuerzo y voy a disfrutarlo, al igual que en La Liga me toque volver, después de esta eliminatoria. Cerrar este año y terminar mi contrato, voy a dar mi mejor esfuerzo y cerrar mi carrera con la frente en alto, siempre dando mi mejor esfuerzo. Voy a dar mi mejor momento o estar un poco más bajo de él, siempre daré mi mejor esfuerzo y eso nunca va faltar, disfrutar estos últimos meses de mi carrera», afirmó Ruiz.