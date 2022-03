Ruiz fue fundamental en la octagonal de Concacaf

Redacción – El capitán de la Tricolor, Bryan Ruiz, vive al máximo sus últimos meses como jugador profesional y por eso señala que su sueño es terminar ganando el título nacional con La Liga y de paso, asistir al Mundial de Catar 2022, donde espera jugar.

A sus 36 años, Ruiz disfruta su último año activo y que mejor que hacerlo con la Tricolor, que firmó una segunda vuelta de la eliminatoria impresionante al sumar 19 de 21 puntos posibles, teniendo como punto alto al capitán patrio.

Incluso, al minuto 10 del segundo tiempo todo el Estadio Nacional le rindió un minuto de aplausos a Ruiz, que agradeció a todos los fanáticos por el sentido homenaje.

Minuto de aplausos para Bryan Ruiz, que está a punto de llorar de la emoción pic.twitter.com/COPs2U3MlJ — TD Más (@tdmas_cr) March 31, 2022

A lo largo de la eliminatoria, Ruiz disputó un total de 11 partidos en la octagonal, donde se dio el lujo de anotar ante El Salvador y Panamá en el Coloso de la Sabana.

Además, de que en Alajuelense goza de regularidad en el torneo tico. Lo cuál habla bien del excelente momento deportivo del veterano volante, que desde varias semanas dijo que se retirará en diciembre, pero todavía no sabe si hará un duelo de despedida.

Aunque muchas personas creen que Ruiz ya no siente la misma pasión por el deporte rey, la verdad es totalmente lo contrario, según el número 10 patrio, que dice ser muy reservado con sus emociones dentro del rectángulo de juego.

Bryan reveló que todavía no tienen nada pensado para su adiós de las canchas, pero eso sí, dio a conocer su sueño de marcharse como campeón con Alajuelense y asistiendo al Mundial de Catar 2022 con Costa Rica y así encajar su tercera cita universal.

«Sinceramente no tengo claro que haré, no sé si haré un partido o si no haré nada, la gente muchas veces cree que uno no es apasionado por el fútbol, pero el fútbol me apasiona de una manera impresionante, soy muy reservado con mis emociones, no tengo nada planeado hasta ahora y vamos a ver que pasa en los próximos meses para ver cuando tomo una decisión, pero ahora no tengo nada pensado.

Siempre uno sueña, mi sueño es terminar ganando el título con La Liga y asistir al Mundial de Catar 2022, jugar y que La Sele haga un buen papel, ese es mi sueño y es lo que uno quiere, pero muchas veces el fútbol y lo que uno planea no sucede así, pero vamos hacer todo lo posible para que suceda», afirmó Bryan Ruiz.