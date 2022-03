Campbell vive un gran momento en suelo azteca

Redacción – Para nadie es un secreto que Joel Campbell es una de las estrellas de La Sele, gracias a su calidad que lo tiene brillante en Liga MX, pese a ello, el atacante dice que no sabe si está en su mejor momento, pero si es consciente que llega con ganas.

Campbell arribó a Costa Rica proveniente de México este pasado 20 de marzo, donde fue recibido por gran cantidad de aficionados, que se le acercaron a Joel para pedirle una foto del recuerdo, a lo cuál sin ningún tipo de problemas aceptó el ariete de 29 años.

Esa escena con los fanáticos refleja la humildad del actual futbolista de Rayados de Monterrey, que atraviesa un momento de ensueño con la escuadra azteca, ya que se dio el lujo de marcar tres goles en los último cuatro juegos de la institución regia.

Su notable desempeño en el fútbol mexicano ilusiona a muchos ticos, que esperan que el delantero traslade su buen nivel en Monterrey a La Sele, que se jugará el pase al Mundial de Catar en la triple fecha eliminatoria del mes de marzo.

Joel Campbell tiene la fe de ayudar al país a clasificar al Mundial y por eso afirma estar ansioso de tener el chance de estar presente en la etapa final de la octagonal.

«Contento de estar en el país, ansioso por esta etapa final que nos toca y contento por tener la posibilidad de poder clasificar a otro Mundial. Yo me siento bien e independientemente de los momentos siempre vengo con muchísimas ganas a la Selección Nacional e intentar dar lo mejor, esperemos que esta vez no sea la excepción y podamos pasar al Mundial. No sé si estoy en mi mejor momento, pero llego con ganas a La Sele y hacer las cosas bien para que la selección pueda estar en ese Mundial de Catar», afirmó Joel Campbell a Deportes Repretel.

No hay dudas que Campbell buscará explotar su calidad en los duelos ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos, en los cuáles La Sele buscará ganar los 9 puntos, con el fin de optar por el boleto directo a al Copa del Mundo que se realizará a finales de año.