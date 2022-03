Redacción- La selección de Canadá logró vencer y golear a la selección de Jamaica para asegurarse una nueva participación en en mundial, los canadienses ganaron con marcador de 4-0 ante una selección jamaiquina muy débil.

Llegó la primera anotación para los canadienses, a los 12 minutos del primer tiempo Cyle Larin venció al arquero jamaiquino Andre Blake luego de aprovechar un extraordinario pase de Stephen Eustáquio.

Jonathan David la falló, luego de aprovechar un rebote y el delantero del Lille sacó un remate cruzado que paso cerca del poste izquierdo del marco de los Reggae Boys en 15 minutos de la primera parte.

La falló Buchanan, luego de un gran centro de Adekugbe el cuál el joven canadiense saco un remate que paso por arriba del marco jamaiquino en 21 minutos del primer tiempo.

La falló Larin luego de otro centro fantástico de Adekugbe y el delantero del Besiktas sacó un tiro que paso muy cerca del poste derecho del arco de Blake en 39 minutos de la primera parte.

Llegó la segunda anotación en los pies de Tajon Buchanan luego de aprovechar un rebote y solo conectar el balón para vencer a los Reggae Boys en 43 minutos del primer tiempo.

En los primeros 15 minutos del complemento ambas selecciones bajaron el nivel de juego, donde Jamaica igualo la posesión del balón pero les falta profundidad de juego.

Llegó el tercero para los canadienses para sellar su boleto a Catar, Hoilett sacó un gran remate para vencer nuevamente al guardameta Blake en 82 minutos del complemento.

