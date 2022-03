Martínez debutó con La Sele en duelo ante El Salvador

Redacción – A sus 22 años, Carlos Martínez, lateral derecho de La Sele fascinado por tener la oportunidad de compartir con los líderes de la Selección Nacional, tal y como lo son: Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges.

Martínez está viviendo un sueño al tener la oportunidad de estar representando al cuadro patrio, gracias a que desde el día uno ha vivido momentos únicos, uno de ellos fue el ambientazo que montaron los ticos en el juego ante Canadá.

Fue tan grande su emoción que tomó «mil vídeos» ante los canadienses, lo cuál demuestra lo especial que fue para el lateral, que tuvo la oportunidad de debutar con La Sele ante El Salvador, donde jugó un total de 17 minutos tras entrar al minuto 73.

Sus condiciones son notables y así ha quedado demostrado en San Carlos, club dueño de su ficha y el cuál le dio la oportunidad de llegar hasta La Sele, donde está viviendo ratos especiales por tener el chance de conversar con los líderes de la Tricolor.

Carlos Martínez habló con la prensa y afirma que estar al lado de los hombres de experiencia en la Tricolor es algo especial, ya que hace dos meses los veía por televisión.

«Es más que todo la experiencia desde el día uno que salimos hacia el partido ante Canadá, que justamente afuera había ese montón de personas, ver ese montón de gente desde que salimos al Estadio Nacional, yo nunca lo había vivido. Era una experiencia muy bonita, tome mil vídeos, más compartir la misma mesa con Keylor Navas, Bryan Ruiz, Celso Borges y con Francisco Calvo, son cosas que yo hace dos meses los estaba viendo desde mi casa, hoy me toca estar aquí e incluso ante El Salvador me tocó jugar, eso es lo que me llevo de la experiencia, lo cuál es algo que ya nadie me puede quitar», afirmó Martínez.

Se espera que Martínez vea minutos ante Estados Unidos este miércoles a las 7:00 pm, ya que Luis Fernando Suárez podría darle descanso a Keysher Fuller por la tarjeta amarilla que acarrea y que lo podría dejar fuera del repechaje.