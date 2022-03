Navas ha sido un bastión para La Sele en la eliminatoria

Redacción – El veterano volante patrio, Celso Borges, no teme en afirmar que Keylor Navas es el mejor portero del mundo, lo cuál se comprueba cada vez que viste los colores de la camiseta de La Sele, donde se viste de héroe con grandes tapadas.

Borges fue el autor del único gol de la Tricolor ante Canadá, que fue víctima de un efectivo cabezazo del mediocampista tico, que con su gol rindió a sus pies a la afición costarricense, que colmó las gradas del Estadio Nacional.

Desde la óptica del volante de 34 años, Navas cumple un rol fundamental en el cuadro patrio, ya que es vital al inyectar ganas y hambre de triunfo a lo interno del grupo, que sabe muy bien que en la portería tienen una muralla.

Como ha sido costumbre en la eliminatoria, Keylor se lució con cruciales intervenciones ante los canadienses, que por más que intentaron no lograron vencer al «Halcón», que entre grandes tapadas y un pacto especial con los postes, La Sele ganó.

Celso Borges conversó con AMPrensa.com y resaltó la labor de Keylor Navas en el cuadro patrio, donde es uno de los grandes líderes gracias a su rodaje.

«No tengo miedo decirlo; Keylor Navas es el mejor portero del mundo, su liderazgo y para nosotros es vital, inyecta unas ganas y hambre de triunfo en la Selección Nacional, que todavía no se le acaba, ante Canadá nos salvó como lo ha hecho en la eliminatoria. Nosotros podemos controlar lo que podamos hacer y si nosotros seguimos ganando, poco nos importa lo que vaya pasando en otro lado. Antes no éramos lo más malos, ni ahora somos maravillosos», dijo Celso Borges a AMPrensa.com.