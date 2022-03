Entre risa Doña Doris contó que se metió hasta la cocina de la casa pensando que era un restaurante

Redacción- Este fin de semana, la reconocida Chef Doris Goldgewitch, pasó un pacho, cuando sin querer confundió una casa con un restaurante, y hasta se metió a cocina de la casa.

En una breve entrevista con el medio de comunicación La Teja, Doña Doris entre risas comentó que este vergonzoso momento le pasó cuando estaba de paseo en Bajos del Toro Amarillo, visitando las famosas cataras de esa zona.

Dijo que cuando llegó a hora de un buen cafecito, decidieron ir a buscar lugares, y en el camino, se toparon con un bello lugar que tenía con letrero que decía que vendían tortilla, no lo pensaron dos veces e inmediatamente se metieron, sin saber que iban a pasar un buen pacho.

En el camino a la entradita del lugar, la ex participante de “Dancing with the stars” , no desaprovechó la oportunidad y se comenzó a tomar muchas fotos con esa espléndida vista.

Ya cuando llegó la hora de ir a comer e iban a entrar, salió toda la familia y ahí cayó en cuenta que era una casa.

“Los chiquitos estaban ahí caminando, nosotros pose por aquí y por allá y cuando ya íbamos por el café, en eso salió toda la familia, con cobija y todo y me preguntaron que si era doña Doris, les dije que sí y que veníamos a tomar cafecito, nos dijeron que con mucho gusto y ahí caímos en cuenta que era una casa, vieras qué vergüenza”, expresó entre risas al medio de comunicación antes mencionado.

Y aunque le ofrecieron el cafecito y las tortillas, Doña Doris no pudo con la pena y muy agradecida por el bello gesto les dijo que no.

“Fue algo muy inocente y ellos se dieron cuenta de que nosotros no sabíamos nada, por suerte cuando salieron hicimos amistad y nos dijeron que entráramos, nos ofreció café, pero mejor nos fuimos a buscar ese café”, mencionó.

Definitivamente esta es una historia que la querida Chef jamás olvidará.