La pareja mantiene una relación de mucha confianza y respeto

Redacción- Choché Romano siempre se ha sincerado con sus seguidores sobre su vida, y el día de hoy lo volvió a hacer, pues aseguró que él siempre le cuenta a su esposa cuando se ha sentido tentado por otra mujer.

En un picante en vivo con el youtuber Diego Bravo, Romano expresó esas palabras, en donde destacó que entre su esposa y él hay mucha confianza y respeto, y que incluso, hasta Jesús fue tentado.

“Todas la veces que he tenido tentaciones o que he tenido algún problema, he llegado a decirle que estoy tentado con esta mujer en específico, yo no soy hipócrita con ella, si hay alguien que me conoce son ella y mi mamá. Soy un hombre fiel, pero todos los hombres somos tentados, hasta Jesús fue tentado”, se sinceró Romano.

Ante esto, hubieron personas que en los comentarios del en vivo entendían perfectamente al comediante y otras que no comprendían por qué había dicho eso. Sin embargo, Choché expresó en Instagram que la diferencia entre muchos matrimonios y el de él, es Cristo, e incluso etiquetó a su esposa: «¿Cierto amor?».