Montero tiene al Huracán de la Península en la lucha para no descender

Redacción – El técnico de los peninsulares, Mauricio «Chunche» Montero, se mostró muy molesto con sus jugadores luego de que le regalaran 75 minutos al Monstruo, que aún así no logró hincar al Huracán de la Península, que rescató un empate de 1-1.

Esta paridad fue calificada como un punto de oro por Montero, que eso sí, no ocultó su disgusto por el mal juego de sus muchachos, que le cedieron la iniciativa a los morados en gran parte del partido realizado en suelo jicaraleño.

Incluso, el «Chunche» señala que regalaron el partido desde dos días antes del duelo, debido a que hicieron un entrenamiento muy malo, lo que llamó la atención de muchos, ya que no es usual que un entrenador diga eso.

Desde la óptica del timonel de 59 años, el equipo es a como se comporte durante los días previos al duelo, por lo que le pide a sus jugadores no volver a regalar nada, con el fin de seguir en la pelea para evitar el descenso a la categoría de plata.

«Le regalamos 75 minutos al Saprissa y acá no podemos regalar nada, en el fútbol eso es demasiado. Usted regala 10 minutos es un montón en el fútbol y ahora regalando 75 minutos ellos lo saben, yo se los hice ver. Lo regalamos dos días antes de jugar contra Saprissa, porque hicimos un entrenamiento muy malo, pero muy malo y usted a como entrena así juega, como se comporta durante la semana a los deseos que lleva usted de ganar y jugar, así lo va hacer en el terreno de juego, ahora les hice hincapié en eso, ojalá que lo tomen en orden, esto es el fútbol y el deporte, si usted no compite y quiere ganar, no lo va hacer. Pero si usted compite y va hacia el frente, quiere ganar sin temor lo va hacer», afirmó Mauricio Montero.

🗣️ Mauricio Montero: ¨lo regalamos dos días antes de jugar contra Saprissa, porque hicimos un entrenamiento muy malo¨ pic.twitter.com/9WA46OkG7g — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 2, 2022

Este punto conseguido ante Saprissa deja a Jicaral con 10 puntos en 9 jornadas, lo cuál ha hecho que sean octavos del Clausura 2022. Mientras, que en la tabla acumulada son últimos con un total de 30 puntos.