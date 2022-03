Jicaral es último de la tabla acumulada con 30 puntos

Redacción – A pesar de la complicada situación que vive Jicaral, Mauricio «Chunche» Montero no pierde la fe de salvar del descenso a segunda división al cuadro jicaraleño y afirma que el único que sabe que pasará con su club es Dios.

Montero es el capitán del barco peninsular, que está en aguas revueltas en el campeonato, debido que son últimos de la tabla acumulada con 30 unidades.

La última derrota de 2-1 ante Pérez Zeledón complicó aún más a Jicaral, que vio como los sureños se le alejaron a ocho de distancia y Guanacasteca está a seis unidades de diferencia, pero podrían ampliar ventaja si ganan el juego pendiente que tienen.

Esa situación tiene a Montero y su cuerpo técnico conformado por Josef Miso y Mauricio Solís, trabajando extra para buscar un plan estratégico para salvar a los jicaraleños, ya que quieren evitar la caída al infierno del descenso.

Contar con un equipo lleno de jóvenes le ha pasado la factura a Jicaral, que carece de hombres de jerarquía, lo cuál hace que Mauricio Montero se encomienda a Dios para poder salvar a su club, ya que señala que no cuenta con una varita mágica.

«El equipo viene jugando bien, se propone y vino a jugar a un buen ritmo ante Pérez Zeledón, creo que no nos podemos desesperar. Hay una cosa que es clara, yo puede tener o no una varita mágica, aquí el que decide es el de arriba Dios sabrá, si nos va alcanzar o no con lo que estamos haciendo, cuando ya no nos den los números y el campeonato este por terminar, se sepa si nos dio o no para alcanzar a alguien, para poder llegar a esa meta de quedarnos en primera división, Dios lo va decidir y eso yo lo tengo clarito», afirmó Mauricio Montero.

Los de la Península de Nicoya buscarán aprovechar el parón del campeonato para reacomodar sus ideas y poder fortalecerse para lo que resta de la fase regular.