Varias jerarcas se hicieron presentes en la inauguración del proyecto

Redacción- Una serie de 15 siluetas de mujeres víctimas de femicido fueron colocadas en el Parque Central de San José.

Exposición que tiene como objetivo generar conciencia en la población del problema que significan este tipo de crímenes para el país.

Debido a que esta cifra es solamente la registrada durante el pasado 2021, por lo que se promedió más de una mujer por cada mes del año.

Situación por la cual el Ministerio de Justicia y Paz, el Proyecto InfoSegura PNUD-USAID, la Municipalidad de San José y la Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana (COMESCO) se aliaron para llevar a cabo este proyecto.

Mismo que lleva el nombre de «Las que ya no están» y que se mantendrá en el lugar por un lapso de tres semanas.

La exposición fue inaugurada la mañana de este miércoles, actividad en la que se hicieron presentes funcionarias como Fiorella Salazar Rojas, ministra de Justicia y Paz, Marcela Guerrero jerarca del Inamu y Paula Vargas, alcaldesa a.i de la Municipalidad de San José.

«A pesar de que las mujeres asesinadas físicamente ya no están, queremos que su presencia se sienta en la conciencia colectiva del país, recordándonos que aún nos falta camino para evitar que los femicidios sigan sucediendo. Nos falta en educación de masculinidades y feminidades saludables para niños y niñas; nos falta en autoconciencia y sororidad de nosotras las mujeres para no tolerar y buscar ayuda. Y nos falta como sociedad para no normalizar ni reproducir comportamientos violentos que aún pasan desapercibidos o se miran como bromas. Del esfuerzo colectivo saldrá la erradicación de este mal solo si tomamos plena conciencia y responsabilidad», declaró Salazar.

«Cada mujer ausente representada en estas siluetas es un mensaje para la sociedad que reafirma que ningún tipo de violencia machista puede ser permitida. Hacemos un llamado para no dejar solas a las mujeres que son víctimas de violencia y para que las personas cercanas que se enteran que sus amigas son víctimas de violencia les acompañen a denunciar», apuntó Guerrero.