Este modelo de negocio ha tenido un gran éxito en el país

Redacción- Los llamados «trucks» recibirían toda una serie de regulaciones luego de que el expediente 22.282 «Ley Especial para el Comercio sobre Ruedas» obtuviera visto bueno de los diputados.

Propuesta que recibió la aprobación de un total de 41 legisladores, mientras que los 16 restantes se ausentaron de la votación.

Iniciativa con la que se busca dejar en claro la legalización de una actividad que ha tomando fuerza en el país y mediante la cual se brindan servicios de gastronomía, barberías y salones de belleza.

Situación por la cual el diputado proponente, Daniel Ulate, considera que se deben establecer una serie de parámetros que los regulen.

Como el hecho de que ninguno de estos «trucks» podrá brindar su servicio en algún punto donde ya existan establecimiento debidamente instalados.

«Al no existir una regulación para este tipo, moderno y novedoso modelo hace de gran importancia la aprobación de dicho proyecto de ley, ya que brinda una normativa que otorga seguridad jurídica no solo para el usuario final, si no para todos aquellos emprendedores que mediante este tipo de actividad buscan consolidar un negocio propio», comentó el personero de la Asamblea Legislativa.

Ulate también aprovechó para recordar un aproximado de cuándo llegó este tipo de comercios al país, lo que habría ocurrido a inicios de 2015.

Inclusive, el parlamentario aprovechó el espacio previo a la votación en primer debate para dar su opinión del motivo que que ha generado que este modelo de negocio tenga éxito

«Cabe recordar también que este nuevo modelo tiene como punto de partida los inicios de 2015, desde entonces la aceptación en los costarricenses ha sido realmente exitosa, debido a que este tipo de negocios satisfacen diversidad de gustos».