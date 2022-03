Sacará un último álbum «Legendaddy»

Redacción- ¡Es oficial! El Dios del reguetón, Daddy Yankee, anunció oficialmente su retiro de la música, asimismo el jueves se estrena su último disco «Legendaddy», y este año será su última gira de conciertos, «La última vuelta», en la que Costa Rica tendrá una fecha.

Con un video en su cuenta oficial de Instagram, el puertorriqueño explicó que al fin veía la meta.

«Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado..En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo», arrancó Raymond Ayala, nombre de pila del artista puertorriqueño.

Daddy Yankee, uno de los pioneros de este género musical, lleva más de tres décadas en la industria musical. Ha vendido más de 17 millones de álbumes y 84 de sus canciones integran la lista de los Hot Latin Songs.

El artista de 45 años, expresó que su agradecimiento más grande es con su público, pues son «el tesoro más grande que puede tener en su carrera».

Asimismo, aseguró que «formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada ‘Legendaddy'».

«Me retiro con el mayor de los agradecimientos, mi público, mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, que has estado conmigo desde el ‘underground’, desde la raíz, desde el principio del reguetón..Los amo con mi vida; cambio y fuera, se despide Daddy Yankee, ‘El jefe’, DY», finalizó.

Daddy Yankee en Costa Rica

Durante esta semana hubieron varios rumores de que el artista pudiera incluir Costa Rica en su última gira, y ahora es una realidad, pues en la página oficial del puertorriqueño, https://daddyyankee.com/. se confirma que viene a tiquicia para un show el próximo 22 de octubre.

Todavía se desconoce información sobre el lugar del concierto y precios de este, pero se estima que durante los próximos días se anuncie todo.