Chacón ha sido usual en la convocatorias de La Sele

Redacción – Pese a su juventud, Daniel Chacón, la gran joya del Cartaginés sigue ganando rodaje con llamados a La Sele para así convertirse en un futuro cercano como el gran defensor de la Tricolor, gracias a su estupenda calidad en cancha.

Chacón es el único jugador brumoso convocado al microciclo de la selección, gracias a que a sus 20 años ha logrado convencer a Luis Fernando Suárez, que ha estado llamando al oriundo de Turrialba, gracias a su regularidad con Cartaginés.

En el Clausura 2022, el zaguero suma 732 minutos en ocho partidos, o cuál habla bien de la regularidad del formado en la cantera blanquiazul, que asegura que el trabajo acumulado con La Sele es bastante y eso ha ayudado a conjuntar un buen grupo.

De la mano de Suárez, el cuadro patrio se alista para enfrentar a Canadá, El Salvador y Estados Unidos en este mes de marzo, el cuál es vital para las aspiraciones de la Tricolor por asistir cueste lo que cueste al Mundial de Catar 2022.

En la presente Octagonal de Concacaf, Chacón ya ha visto minutos, ya que en la visita de La Sele a México jugó cinco minutos y en la visita a Jamaica disputó tres minutos.

Daniel Chacón habló con Deportivas Columbia y afirma que Suárez tiene un estilo definido, que en conjunto con el trabajo acumulado en la eliminatoria será vital para intentar sacar la tarea contra tres rivales con estilo de juego parecido en cancha.

«Sí, ya el trabajo acumulado es bastante y han sido bastantes semanas de microciclos, me parece que eso ayude a conjuntar el grupo y concretar la idea del profe en la cancha, entonces me parece que es muy importante y me parece que ese parón, ya una o dos semanas acá se debe sentir el ambiente eliminatorio y todos los vivimos así.

Me parece que son tres rivales con un estilo de juego parecido y muy ofensivos, más que todo Canadá que siempre busca atacar mucho los espacios y juegan con una defensa adelantada, entonces por ahí ha ido el trabajo, de intentar limitar las fortalezas de ellos e intentar potenciar las nuestras en la cancha.

Luis Fernando Suárez tiene un estilo muy definido, me parece que el trabajo táctico y las ideas que tiene bajo los sistemas que tiene, las sabe expresar bien a todos nosotros, priorizar el orden en defensa y sabemos que tenemos jugadores explosivos arriba, las transiciones pueden beneficiarnos mucho y partiendo del cero en el arco va ser vital para nosotros», afirmó Daniel Chacón.