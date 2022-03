Carevic es del gusto de los directivos del Team

Redacción – ¿De rojiamarillo? Es la pregunta de muchos florense ante los rumores que ponen a Andrés Carevic como uno de los candidatos para dirigir al Herediano.

Según reveló ESPN Costa Rica, el timonel argentino recordado por su pasado liderando a Alajuelense es uno de los nombres que gusta en Fuerza Herediana.

La directiva del equipo que nació grande está en busca de un entrenador que reemplace a Jeaustin Campos y así inicia un nuevo proceso deportivo, ya que la filosofía de la institución es encomendarle el proyecto del club a alguien que conozca bien el medio.

Haber ganado la Liga Concacaf y la copa número 30 con La Liga hablan bien de Carevic, que en su paso por la institución rojinegra lideró más de 115 juegos. Su salida del León se dio en agosto del 2021 y desde ahí, se mantenido inactivo en los banquillos.

A sus 43 años, Carevic llevó a los rojinegros a desplegar buen fútbol en los estadios del país. Incluso, fue el timonel que llevó a La Liga a golear al Saprissa dos veces en clásicos nacional al ganar por 2-5 y 0-5 en La Cueva.

Estuvo más de dos años con Alajuelense registrando un 66,6% de rendimiento, el cuál ha hecho que en Herediano lo tengan en carpeta para que asuma las riendas del Team. Juan Carlos Retana, presidente florense habló con ESPN CRC y elogió al timonel.

«Andrés Carevic es un gran técnico, no tengo ninguna duda, hizo campeón a La Liga, es muy trabajador, pero aún nosotros no hemos llegado a analizar eso. Habría que analizar, si cabe dentro del perfil y queda en la terna, ¿por qué no? Podría ser electo, pero en este momento es aventurarse a hablar de eso cuando no elaborado ese perfil, hemos tocado el tema por encima», afirmó Retana a ESPN Costa Rica.

De momento, Fuerza Herediana designó como timonel interino a Jafet Soto, que ya lideró al equipo florense en el empate de 1-1 ante La Liga y este próximo sábado 5 de marzo estará a cargo del campeón nacional ante Guadalupe FC.