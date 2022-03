Mora fue formado en la cantera de Alajuelense

Jugador mantiene vivo el legado de su papá

Redacción – Desde el cielo, un ángel impulsa a Rooney Mora, jugador del Municipal Liberia a soñar con el ascenso a la primera división y así dedicárselo a su padre, Marvin Mora que falleció el 14 de octubre del 2018, que desde arriba lo ve jugar el deporte rey.

Originario de Ciudad Neily, Zona Sur, el extremo derecho de 32 años es un ejemplo de vida, ya que en el momento que su papá fallece opta por retirarse del fútbol, a pesar que tenía contrato vigente con el Club Sport Herediano.

El golpe anímico y emocional fue bastante grande para Rooney, que decidió colgar los tacos y ponerse a trabajar en el negocio que lideraba su padre, quién era chófer de camión y por eso, el jugador tomó la batuta del negocio y así sacar adelante a su familia.

Transporte Mora es el nombre de la empresa del hoy jugador liberiano, que le agradece a su papá por los valores que le inculcó desde niño, ya que siempre lo impulsó a tener sus propio negocio, debido que el fútbol es algo pasajero.

«Es mi héroe de vida», es el sentir de Rooney hacia su papá que a pesar que ya pasaron más de tres años de la defunción de su ser querido, el atacante nunca lo va olvidar, debido que le todo lo que es a Don Marvin.

Rooney Mora conversó con AMPrensa.com y agradece a las personas que han confiado en él tras el duro golpe que le tocó vivir en su vida, además señala que anhela con ascender a primera con Liberia para así dedicárselo a su padre.

«Pasé por una situación muy difícil, pertenecía al Herediano en ese momento y falleció mi papá, mi papá fue un pilar demasiado importante en mi vida y para mí, a nivel anímico y emocional fue un golpe muy muy duro, no era algo que me esperaba y en ese momento la depresión y todo lo demás, de haberlo perdido, tome la decisión de retirarme y estuve casi un buen tiempo fuera de las canchas.

También vivo agradecido con Minor Díaz porque cuando me retiré del Herediano me convenció y me llevó a la U-Universitarios. Después pasé por Jicaral y Guatemala. Luego me retiré un tiempo y fiché con Marineros, Mauricio Montero me llevó y volví a jugar fútbol, por ende pude llegar a Liberia, que es un gran club.

Gracias al gran papá que tuve, que me enseñó mucho, ser emprendedor y no quedarme solo con el fútbol porque es pasajero, tengo mi propia empresa que se llama Transportes Mora y tengo un minisúper en Naranjo, pero siempre enfocado al 100% en el Municipal Liberia.

Debo reconocer que lo que viví mi papá me ayudó a ser mejor persona y sinceramente, sé que él me ve desde arriba me apoya y por eso mi compromiso con Liberia es total, ahorita no quiero distracciones, sueño con ascender y conseguir el boleto a primera para dedicárselo a mi papá, que en vida me vio campeón dos veces con Herediano. Él es mi héroe de vida y sé que me apoya», afirmó Rooney Mora a AMPrensa.com.

En lo que va del Clausura 2022, Mora ya suma tres asistencias con la escuadra guanacasteca, que anhela con salir campeón este certamen para obligar a un Gran Final Nacional por el ascenso ante Puntarenas FC.