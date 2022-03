Redacción – Gianluigui Donnarumma y la Selección de Italia sufren nuevo fracaso al quedar fuera de Catar 2022 tras caer por 0-1 ante Macedonia del Norte.

Italia sufrió una amarga eliminación ante un aguerrido cuadro macedonio, que llegó al Estadio Renzo Barbera que vivió en carne propia un momento muy oscuro.

Los campeones de Europa salieron con sus mejores hombres, pero el tiempo fue su peor enemigo, lo cuál fue aprovechado por su rival que con una solitaria anotación obra de Aleksandar Trajkovski al minuto 92 sepultó a Italia.

Esta anotación dejó sin chances a los tetracampeones de asistir al Mundial y por primera vez en su historia se perderán su segunda Copa del Mundo al hilo.

Ahora Macedonia del Norte enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo por el boleto a Catar. Mientras, que Donnarumma deberá lidiar con una amarga eliminación, sumado al fracaso días atrás en la Champions League con el PSG.

Discúlpenme pero Donnarumma se come el gol. Recordemos que fue el factor clave en la remontada del RM vs PSG y ahora esto. No quisiera estar en sus zapatos. pic.twitter.com/AxL676vyXU

— Zily (@zilymx) March 24, 2022