Sequeira reconoce que los árbitros le han llamado la atención

Redacción – Desde sus inicios como entrenador, Douglas Sequeira ha llamado la atención de muchos aficionados por su apasionante forma de dirigir y desde su llegada en San Carlos no ha sido la excepción, por eso dice que no él no copia y pega.

Esa particular forma de comandar a sus dirigidos, donde se le ve siempre muy inquieto en su área técnica, moviéndose de su lado a otro y girando instrucciones desde la línea de su banquillo, con el fin de hacerse sentir a sus pupilos.

«Cholo» Simeone, técnico del Atlético de Madrid, dirige de una forma similar lo cuál ha hecho que muchos de sus jugadores se quejen, ya que señalan que esa forma de recibir indicaciones en algunas ocasiones no es la adecuada.

Es por ello, que Sequeira aclara que no le copia al timonel argentino de los colchoneros y más bien, afirma que sus jugadores ya están acostumbrados a su forma de trabajar, debido que es igual en los partidos y en los entrenamientos.

Douglas Sequeira habló en conferencia de prensa y revela que esa forma tan enérgica de dirigir le ha válido llamadas de atención de parte de los árbitros en los partidos, por lo que afirma que es algo que debe mejorar.

«Sobre mi forma de dirigir, yo no copio y pego, como dirijo soy en los entrenamientos, yo soy así, creo que están acostumbrados, por lo que se aburran de mi persona, yo creo que mis jugadores lo tienen bien guardado, porque no me lo han dicho y yo soy pro jugador, pero es algo que yo lo siento y sé que me tengo que controlar en ciertos momentos, los árbitros me lo han dicho, pero tiempo al tiempo y creo que lo voy a mejorar», afirmó Douglas Sequeira.

Los norteños suman 13 puntos en ocho partidos disputados del Clausura 2022, lo cuál habla de la buena gestión que está realizando el timonel de 44 años.