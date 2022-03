Mariángel nació tres minutos antes que Maripaz

Redacción- El querido personaje tico Édgar Cartín, popularmente conocido como «El Galán», está más que feliz con esta nueva experiencia, pues se convirtió en papá por primera vez a sus 56 años y de unas hermosas gemelas.

El Galán y su pareja, Daniela Masís llevan más de 7 años juntos, la hermosa joven de 31 años que logró conquistar al comediante, es farmacéutica. Y ahora son padres de unas hermosas niñas, Mariángel nació tres minutos antes que Maripaz.

En una entrevista con el medio de comunicación La Teja, el comediante dio todos los detalles que ha vivido en esta primer semana de ser papá primerizo, aseguró que hasta el momento solo Daniela sabe identificar a las gemelas, a él le cuesta más, aunque a veces si lo logra.

“Yo las veo iguales y lo que hago es identificarlas por el modillo que hace Mariángel, esa carilla de brava me ayuda”, expresó al medio antes mencionado.

De igual forma, contó que en tan poco tiempo su vida cambió por completo, pero para bien, pues no puede estar más feliz de que su familia haya crecido. Aunque eso sí, todavía dice que le da miedo alzarlas.

«Ya como que uno va asimilando el asunto, al principio como que no podía creerlo, es un proceso, porque cuando están en el vientre uno decía que hasta no ver no creer y ahora que veo las sillas en el carro, entro a la casa y al cuarto y ahí están, es increíble”, dijo.

También, afirmó que solo las alzó para la foto, pues incluso terminó con dolor de brazo por lo tieso que lo tenía del miedo, así como tampoco se anima a cambiarlas, ni las puede oír llorando porque ya se preocupa, por dicha expresó que su pareja sí tiene ese instinto natural e incluso reciben mucha ayuda de la mamá de Daniel, así como de su cuñada que es enfermera, y también algunos familiares del comediante.

“No me animo a alzarlas, menos a cambiarlas, no puedo, no puedo. Me da mucho miedo, no las puedo oír llorando porque ya me preocupo. Cuesta, pero gracias a Dios ahí vamos, la doña está mejor, los primeros días tuvo dolor y cansancio, pero de verdad que las mujeres desarrollan un instinto increíble, es extraordinario, no sé cómo hace y yo lo que hago es apoyar en lo que pueda”, señaló.

También agradeció a todas las personas que lo siguen en redes sociales, pues han estado muy pendientes de la salud de las bebés y deseándole lo mejor a la pareja.