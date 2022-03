Redacción- Una baja más para el canal 8, pues la tarde de este miércoles, el querido periodista, Sergio González, anunció su renuncia a Multimedios.

Mediante sus redes sociales, González destacó que se va en muy buenos términos, y que lo únicos que puede decir de la empresa son cosas buenas y siempre iba a estar agradecido.

«Hay momentos dónde debemos hacer una pausa y pensar que siempre viene la luz. Hoy decidí ponerle fin a mi paso por Multimedios Canal 8. Me voy de la que fue mi casa, dejo grandes amigos, miles de sueños y mucho aprendizaje. Gracias mi querido José Eduardo García Ingrid por ser una familia, y por darme tantas oportunidades. Saben lo que los quiero y agradezco. Lo único que puedo hablar de Multimedios son cosas buenas. Así marco el cierre de un ciclo. ¡Gracias a mis compañeros, fueron los mejores!», expresó.

El año pasado, el comunicador había anunciado que formaría parte de Multimedios, sin embargo, desde hace unas semanas se encuentra en Polonia en donde cubre noticias internacionales sobre la realidad que vive Europa en estos momentos, así como daba noticias para Costa Rica, también lo hacía para el medio Milenio de México.

En una breve entrevista con La Teja, mencionó que no tiene fecha de regreso a Costa Rica, y que incluso tiene planes de ir a Turquía.

«Ahorita no tengo fecha de regreso a Costa Rica, también quiero ir a Turquía y acercarme un poco más a la frontera. Creo que no podemos dejar de lado la realidad rusa, donde hay mucha gente que no quiere esta guerra, pero tiene que lidiar con las decisiones de su presidente», dijo al medio de comunicación antes mencionado.