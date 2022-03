Redacción- El joven defensor canadiense rompió en llanto tras la clasificación de sus compañeros a Catar 2022 luego de golear 4-0 a un Jamaica que no fue rival alguno para los dirigidos por John Herdman.

El defensor estuvo ausente de los últimos partidos eliminatorios debido a una miocarditis luego de contagiarse de coronavirus.

Si bien es cierto, Davies ya se reincorporó a los entrenamientos en su club actual Bayer Múnich pero el estratega de «la hoja de maple» no lo tomó en cuenta para los últimos encuentros.

Además Canadá es la selección 20 en clasificarse a Catar 2022 y la primera de Concacaf luego de una extraordinaria eliminatoria donde solo sufrió una derrota ante Costa Rica pero ya tenían su lugar en la justa mundialista.

Davies declaró luego del partido ante Jamaica que fue sensacional el poder clasificar a un mundial.

«Ha sido un viaje maravilloso. Ha sido increíble, empezamos en 2019. Solo perdimos un partido y ahora estamos en la Copa del Mundo. Es simplemente increíble saber que estaremos allí», sostuvo el lateral izquierdo cuando el fin logró controlar las emociones.

El jugador del Bayer Múnich se ha vuelto muy famoso en la plataforma de streaming Twitch donde sube reacciones de los partidos de su selección y equipo además de subir contenido de videojuegos.

#CanMNT icon @AlphonsoDavies REACTS to WORLD CUP QUALIFICATION ✅🍁

Like all of us right now, Alphonso Davies is in tears 😭😭😭

Join our post-game celebrations, LIVE 🔴https://t.co/NHgvgkyhxj pic.twitter.com/1fIikH2Z17

— OneSoccer (@onesoccer) March 27, 2022