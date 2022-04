Médicos se habían molestado con declaraciones de Chaves

Redacción – El candidato del Partido Liberación Nacional, José María Figueres, se alegra que Rodrigo Chaves ya no le falte el respeto a los doctores y los llame como se debe, debido que hace unas semanas atrás, Chaves los llamó pijamudos.

A inicios de febrero, el ex-ministro de Hacienda desató una enorme polémica al tildar al personal médico de “vagos en pijama que inflan su salario”.

Esas declaraciones, el aspirante del Partido Social Democrático las dio a un programa radial, donde dijo que si llegaba al poder iba a acabar con el abuso del cobro de horas extras del personal de la CCSS.

«Eso es una estafa de un grupito chiquitico de personas, no ataco a los médicos que trabajan duro ni a los enfermeros. Ataco a los médicos que les gusta tener listas de espera para tener las guardias en pijama y duplicar el salario. Ellos ni siquiera usan uniforme, se acuestan a dormir y leen. Vea, yo estudio las cosas, yo soy un hombre peligroso y no porque sea muy vivo, sino porque yo no soy un vago y no tengo miedo», dijo en aquella oportunidad Chaves.

Dichas declaraciones de Chaves no cayeron nada bien en los profesionales de la Salud en el país, que le recriminaron al aspirante a la silla presidencial su posición.

José María Figueres aprovechó el debate de la segunda ronda electoral de Teletica Canal 7 para recordarle dicha situación a Chaves, a quién le mandó el siguiente mensaje:

«Me alegro que a los doctores les diga doctores y no pijamudos que están durmiendo en los hospitales», le recordó Figueres a Chaves en el debate de Teletica.

Chaves y Figueres se enfrentarán este próximo domingo 3 de abril en la segunda ronda electoral, el ganador de la misma tomará las riendas del país del 2022-2026.