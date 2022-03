Alfaro afirma que todavía toda la generación tiene contacto

Redacción – Muchos aficionados lo recuerdan en sus inicios con Carmelita, José Rodolfo Alfaro o mejor conocido como «Figuito» cree que la presión de «salir a huevo bien» perjudicó a la generación dorada del club verdolaga, en la cuál él fue parte.

Alfaro actualmente milita en Escorpiones de Belén de la segunda división, tras pasos por el Deportivo Saprissa y Municipal Grecia. A sus 21 años, cuenta con un título nacional y una Liga Concacaf obtenida con los morados.

Pese a ese currículo, la gran cantidad de reflectores que iluminaban al volante que Guilherme Farinha apodó como «Figuito», se fueron apagando por diferentes razones, una de ellas una complicada lesión en los talones.

Una situación similar han pasado otros jugadores de esa camada de jugadores verdolagas, que también fueron víctimas que lesiones que les cortaron un poco las alas o simplemente la suerte no los ha acompañado en este período.

Carmelita descendió en junio del 2019, generando la salida de sus promesas, tales como: Bernald Alfaro, Nextaly Rodríguez, Suhander Zúñiga, Kevin Chamorro, Yael López, «Figuito», Jonathan Martínez, Bryan Rojas, Luis Fallas, Jorge Gutiérrez, Andy Reyes y otros.

Estos jugadores no han tenido mayor brillo. Un ejemplo es Bryan Rojas, que fracasó en su paso por el Tromso IF de Noruega, donde solo estuvo unos meses y en su vuelta al país no ha podido explotar toda su calidad, por causa de diferentes situaciones.

Otro caso es el de Bernald Alfaro, que ya tiene 25 años y todavía no se ha podido consolidar como se esperaba en La Liga. Desde la óptica de «Figuito» esta generación ha tenido varios factores que los ha perjudicado.

José Rodolfo Alfaro habló con amprensa.com y dice que la generación dorada de Carmelita sufrió de mucha presión que en su momento les llegó a pesar.

«La verdad es que no podría decir por cada uno, es complicado porque uno la verdad desea que a todos les vaya bien, pero pueden haber varios factores, tal vez la confianza y en ocasiones la gente piensa que uno está bien, pero pueden haber problemas o cosas, todos esos detalles y aunque uno piense que no, lo hacen bajar de nivel a uno, yo deseo que a todos les vaya bien con sus equipos.

Fueron mis compañeros en Carmelita, nos llevamos muy bien hasta el día de hoy y cada uno de ellos son mis amigos, nunca he tenido ningún problema y es una pregunta complicada la generación dorada o así la tituló la prensa, pueden haber varios factores, se nos metió mucha presión y todos nos veían que teníamos que salir a huevo bien o bien, eso también, en ese entonces uno mismo decía que no, pero podía que sí verdad, son muchas cosas que han pasado», afirmó José Rodolfo Alfaro a AMPrensa.com.