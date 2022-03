Calvo pide a ticos apoyar con todo a la selección

Redacción – El respetado defensor de La Sele, Francisco Calvo, está muy feliz por saber que la Tricolor volverá a jugar al 100% de su capacidad en el Estadio Nacional, al cuál califica como mágico y que se siente muchísimo.

Calvo es uno de los líderes del cuadro patrio y como tal, agradece a los ticos el apoyo incondicional al cuadro patrio, que está con la motivación al tope de cara a la triple fecha eliminatoria, donde buscarán el boleto a Catar 2022.

Para el zaguero de 29 años, es crucial el duelo ante Canadá, quiénes vivirán un infierno lleno de ticos, ya que las más de 30 mil entradas puestas a la venta se agotaron en su totalidad, lo cuál refleja la fe e ilusión de los aficionados.

Ya han pasado cuatro años del último juego a estadio lleno en la Sabana, por lo que Calvo no oculta su alegría por volver a ver abarrotadas las graderías del reducto capitalino, que anhela con ver a La Sele quitándole el invicto en la octagonal a Canadá.

Francisco Calvo ha sido el único jugador que ha jugado todos los partidos en la eliminatoria, lo que saca a relucir su liderazgo y es por eso considera como mágico a la «Joyita de la Sabana», que buscará crear un ambiente hostil para los de la Hoja de Maple.

«Para mí, el Estadio Nacional es mágico y se siente muchísimo, hay gente que decía que no se sentía pero sí se siente muchísimo, ahora que va estar al 100% va ser una noche mágica, hace cuatro años que no se juega a estadio lleno, a mí me hacía mucha falta y ojalá que se de, que es cuando pasamos por la Sabana, eso es increíble y cuando te vas acercando, entrando, es un ambiente muy bonito y ojalá la gente se llegue para que nos apoye al máximo», afirmó Francisco Calvo.

La Tricolor entrenó completa este miércoles 23 de marzo tras la incorporación de Keylor Navas, arquero del PSG que superó un cuadro gripal, lo cuál le permitió integrarse al grupo que tiene como guía a Luis Fernando Suárez.