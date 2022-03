Redacción – Ghana y Senegal se unen a clasificados al Mundial: Ya son 22 países con boleto listo para Catar 2022.

La eliminatoria africana entró en etapa decisiva y uno de los golpes lo dio la Selección de Ghana al eliminar a Nigeria en su casa con global de 1-1, pero gracias al concepto de gol visitante lograron dar la campanada en Estadio Nacional de Abuja, Nigeria.

Ghana mostró jerarquía y al minuto 10, se adelantó con un gol de Thomas Partey del Arsenal de Inglaterra. Nigeria no se dio por menos y empató a 1-1 con gol de penal de William Ekong del Watford.

Por caído el empate, Nigeria buscó por todos lados romper el empate de 1-1, pero los ghaneses mostraron categoría y lograron mantener la paridad en los 90 minutos y así sellar su boleto a su cuarto Mundial de la FIFA.

La Selección de Ghana se convirtió en el clasificado número 21. Su mejor actuación fue en Sudáfrica 2010, donde quedaron séptimos.

En el otro juego decisivo en África fue el duelo de poder a poder entre Senegal y Egipto en el Estadio Olímpico de Diamniadio en suelo senegales.

Senegal hizo respetar su casa y tras 1-0 en la ida, salieron motivados al segundo round y apenas al minuto 4, encontraron el 1-1 en el global, gracias a un autogol obra de Hamdi Fathi.

Por caída la igualdad en el global, Sadio Mané, la estrella de Senegal y Mohamed Salah, referente de los faraones buscaron el gol para guiar a sus naciones a Catar 2022, pero en un duelo de dientes apretados, el juego se fue a los tiempos extras.

Aunque ambos conjuntos buscaron por todos lados el gol, dl duelo se tuvo que definir con los lanzamientos de penal donde Senegal fue más efectivo y ganó por 3-1 a Egipto, que vio como hasta Mohamed Salah falló desde los once pasos.

Senegal fue el país 22 con boleto en mano y jugará su tercera Copa del Mundo tras el 2002 y 2018. La generación dorada de los senegaleses estará en el Mundial.

