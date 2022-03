Hernández señala que no conoce a Ávila

Redacción – El reconocido delantero cubano, Marcel Hernández, reveló que un tweet de María Luisa Ávila, exministra de Salud del 2006 al 2011 le impidió fichar con el Deportivo Saprissa en el 2020.

Hernández ya tenía un contrato firmado con el Monstruo y todo parecía que tenía todo listo llegar al equipo más ganador del país, pero una publicación en Twitter de Ávila, se trajo abajo todo, ya que la directiva morada se echó para atrás.

“Yo que soy tan aficionada soy la primera en protestar, no me volvería a poner una camiseta de Saprissa hasta que eso no se aclare, quitaría mi foto de perfil donde salgo con una mascarilla de Saprissa”, había dicho en aquel momento la ex-ministra.

En aquel momento, Ávila fue duramente cuestionada por gran cantidad de aficionados, pero sus ideales y toda la polémica sobre la situación judicial que tenía el cubano la llevó a realizar esa polémica publicación.

Desde la óptica de Hernández se le condenó antes de tiempo, debido a cargos judiciales que tenía por una supuesta violación y abuso a una menor de edad, se esclarecieron a su favor.

De esos cargos quedó absuelto en febrero de este año, poniendo fin así a más de tres años siendo señalado por muchas personas. Marcel Hernández estuvo en el programa «A Fondo» de FUTV y reveló porque no llegó al Monstruo en el pasado.

«El trato con Saprissa se echó atrás por una señora que salió en un Twitter, no sé cómo se llama, algo Ávila, ella me condenó antes de tiempo, que ya no se ponía más la morada y yo ya había firmado con Saprissa, ya estaba hecho y me dolió mucho. Christian Sandoval salió diciendo en ese momento que había una bomba en Tibás, después le dieron muy duro pensando lo que decía era mentira, pero yo ya había firmado con Saprissa. Pero todo se vino abajo por esta señora que realmente no la conozco y no sé quién es, me condenó en redes sociales», afirmó Marcel Hernández al programa A Fondo de FUTV.