Alonso se deshizo en elogios hacia Waston

Redacción – El técnico español del Monstruo, Iñaki Alonso, reveló que tenía tiempo de no sentir algo especial por un jugador como lo hace con Kendall Waston, a quién llena de elogios y considera como el alma del Saprissa.

Alonso está encantado por el compromiso que ha mostrado Waston en el primer equipo morado, ya que a pesar de no estar al 100% vio acción en la victoria del Monstruo por 0-1 ante Sporting FC y así poder seguir escalando posiciones.

Ese gesto del espigado defensor tiene feliz a Iñaki, que considera que el defensor de 34 años es un líder con un gran corazón, por lo que se ha convertido en uno de los grandes referentes dentro del plantel más ganador del país.

Iñaki Alonso habló en conferencia de prensa y deshizo en elogios hacia el defensor del Monstruo, a quién considera como un gran persona por su gran compromiso en beneficio del cuadro morado, por eso revela que siente algo especial por Kendall.

«Para mí Kendall Waston es el alma del equipo, te digo que muchas veces los entrenadores de los equipos, las personas y cuando pierdes a alguien o un amigo, te das cuenta de la importancia que tenía ese amigo, pues Kendall es un líder y con un gran corazón, sé que no estaba al 100% y no ha hecho falta que me lo diga, pero como es tan grande físicamente y como persona, sabía que el equipo tenía problemas y sabía que tenía que arriesgar, el tiene un microciclo, tiene la posibilidad de jugar un Mundial, no digo que me emociona, pero lo que siento por Waston hace tiempo no solo sentía ningún otro jugador», afirmó Iñaki Alonso.

Waston fue convocado por Luis Fernando Suárez para el microciclo de La Sele que inicia este lunes 7 de marzo a partir de las 4:30 de la tarde en el Proyecto Gol.