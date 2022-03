Morados suma 12 puntos en el torneo

Redacción – El técnico español del Monstruo, Iñaki Alonso, está muy feliz con el nivel de sus jugadores, debido que considera que son un equipo que está creciendo, gracias a que ya llegaron a cinco partidos sin perder en el torneo tico.

Alonso agradeció a sus jugadores por el gran esfuerzo ante Sporting FC, ya que una solitaria anotación de Marvin Angulo le dio tres puntos de oro a los morados.

Este triunfo hizo que el Saprissa no conozca la derrota en el Clausura 2022 desde el 9 de febrero ante Santos. Desde ese duelo han tenido cinco duelos, donde han cosechado dos empates y tres victorias. Eso sí, en ese lapso fracasaron en Concacaf.

Dicho números hablan bien del Monstruo, que ya suma 12 puntos en el torneo para así estar ya en la sexta posición del certamen tras nueve disputados. Ahora aprovecharan el parón del torneo para reponer un juego pendiente ante Guanacasteca el 13 de marzo.

Iñaki Alonso habló en conferencia de prensa y afirma que le sabe bien la victoria ante Sporting, lo cuál ha hecho que el ibérico advierte que Saprissa está creciendo en el torneo.

«Me sabe bien la victoria por mis jugadores y por la institución, por todos los morados que vinieron a vernos, mi línea y mi trabajo yo no la cambio, trato de ajustar cosas porque hay cosas que se deben mejorar y porque los resultados no se estaban dando, eso es una pena. Porque si echamos números de todas las veces que nos pusimos por delante, estaríamos hablando de otra cosa.

Ahora tenemos un partido pendiente ante Guanacasteca y será difícil, con excepto 15 minutos en Pumas, somos un equipo reconocible y que puede jugar mejor o peor, pero da la cara y es competitivo. El equipo como bloque y como ese ser vivo que digo yo, Saprissa está creciendo y sumamos cinco partidos invictos en liga, pero tenemos que seguir porque no, nos vale», afirmó Iñaki Alonso.