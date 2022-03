Florenses todavía no ganan en el torneo

Redacción – Tras la destitución de Jeaustin Campos, Jafet Soto volvió a tomar las riendas del equipo que nació grande y en su vuelta a los banquillos deberá liderar al Herediano en un crucial duelo ante Alajuelense por la fecha 9.

Fuerza Herediana designó a Soto para los duelos ante Alajuelense y Guadalupe. A lo largo de los años, el también gerente general siempre ha sido el apaga fuegos del Team y esta vez no es la excepción, ya que todavía no conoce la victoria en el Clausura 2022.

Cinco empates y tres derrotas es el saldo del cuadro rojiamarillo, que está listo para hacerle frente al compromiso ante Alajuelense. Soto ya ha tenido varias practicas con sus pupilos y reconoce que se encontró un equipo golpeado por la salida de Jeaustin Campos.

Lea también: Rudé con incertidumbre para el duelo ante el Team al no saber como dirige Jafet Soto

Pese a todo lo que están viviendo, Jafet Soto afirma que es hora de sacar a relucir ese arduo trabajo que han venido realizando en la institución materializándolo y que mejor que hacerlo que en un duelo ante Alajuelense en el clásico provincial.

«Sentí un grupo golpeado con la salida de un técnico que respetan y quieren mucho, pero bueno yo les dije a los jugadores que así es el fútbol y que indudablemente respetemos el trabajo que se ha venido realizando no ahora, si no que estamos hablando de casi cinco meses de trabajo por parte de Jeaustin Campos y que es hora de materializar lo que ha trabajado Herediano, con ese trabajo que ha venido el equipo, que en momentos determinados hay que mantener más el bueno juego que se venía realizando y obviamente habrán cosas que se van a cambiar, pero en eso estamos analizando, no es fácil y respetamos al rival que tenemos al frente que es Alajuelense, pero tenemos que respetarnos nosotros mismos sacando un resultado de local», afirmó Jafet Soto.