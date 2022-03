Bennette tuvo un gran papel ante los norteamericanos

Redacción – El joven volante de la Tricolor, Jewison Bennette, revela que se rapó para poder obtener una camiseta firmada por Lionel Messi y otras estrellas del PSG de Francia.

Bennette de 17 años tuvo una destacada labor en el triunfo patrio por 2-0 ante Estados Unidos, que a pesar de jugar con su generación dorada no pudo sacar la tarea ante una Costa Rica alternativa en el Estadio Nacional.

Para el joven ficha del Herediano, este juego fue especial ya que disputó 79 minutos, en los cuáles realizó un trabajo de punto fino, demostrando así su calidad.

Tras la victoria, Jewison recibió un regalo especial de Keylor Navas, que le prometió que si se rapaba le regalaba una camiseta del PSG firmada por los jugadores.

Con la frase: «El pelo crece y la camisa se queda», Bennette no dudó en aceptar el ofrecimiento que le hizo el arquero patrio y por eso al final del juego mostró orgulloso la camiseta firmada por las estrellas del PSG, en las cuáles está Messi, Mbappé y Ramos.

Eso sí, Jewison reveló que había pedido la camisa de su ídolo, Mbappé pero Navas se la terminó cambiando por la número 30 del astro argentino. Bennette contó la historia:

«El pelo crece y la camisa se queda. Ya tengo la camiseta la había pedido de Mbappé, pero me la cambió por una de Messi, firmada Messi y por otros jugadores del PSG. Me fui a cortar el pelo y Keylor me dijo que si me pasaba la cero me daba una camisa de cualquier jugador del PSG firmada, me la acaba de dar tras el juego y me dio la de Messi», afirmó Jewison Bennette.