Will Smith pidió una disculpa pública a Chris Rock por su comportamiento

Redacción- En esta 94 edición de los Premios Óscar, el famoso comediante Chris Rock comenzó a hacer chistes sobre el cabello de Jada Pinkett, quien sufre de alopecia, ante esto, Will Smith se levantó a golpearlo.

En una reciente entrevista el famoso actor Jim Carrey aseguró que sintió mucho asco al ver cómo Hollywood le aplaudió a Smith esa acción de violencia.

“Sentí que esto es una indicación muy clara de que en Hollywood ya no somos el club genial. Hollywood es un cobarde en masa”, dijo Carrey.

Asimismo, destacó que aunque Rock no presentó cargos contra Smith, él si lo hubiese hecho y por una gran cantidad de dólares.

“Él (Chris Rock) no quería problemas… Hubiera anunciado esta mañana que estaba demandando a Will por 200 millones de dólares porque ese video estará allí para siempre, será omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter, no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo ciertas palabras”, expresó Carrey.

De igual forma, Carrey comentó que él no tenía nada contra Smith y que más bien le desea lo mejor, sin embargo, su acción no deja de estar mal y que ese no era momento ni lugar para hacer lo que hizo.

“No tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas. Pero ese no era un buen momento. Arrojó un manto sobre el momento brillante de todos. Mucha gente trabajó muy duro para llegar a ese lugar. Y tener su momento, obtener su premio por el trabajo realmente duro que hicieron, no es poca cosa pasar por todas las cosas por las que tienes que pasar cuando estás nominado a un Oscar. Fue un momento tan egoísta que ensombreció todo el asunto”, finalizó Carrey.