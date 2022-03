Campbell es la gran estrella de La Sele en la octagonal

Redacción – Pese a los grandes elogios que ha recibido de la prensa y de la afición, Joel Campbell, atacante de la Tricolor, afirma que el mejor momento nunca lo va tener como jugador, debido que desde su óptica siempre hay espacio para mejorar y potenciarse.

Campbell llegó al cuadro patrio con la motivación al tope, gracias a su excelente con Rayados de Monterrey, donde marcó tres goles en los últimos cuatro juegos, lo cuál refleja la enorme confianza que trae el ariete de 29 años.

Aunque le echan flores por su calidad, Joel mantiene los pies en la tierra y afirma que el rendimiento en cada partido va determinar su momento deportivo, ya que ha venido a La Sele sin jugar del todo y hace bien las cosas, al igual que ahora que viene con regularidad.

Además, afirma que lo hecho en Liga MX ya sirve de poco y ya no cuenta, debido que debe centrarse en aportar su clase en beneficio de la Selección Nacional, que tiene el sueño intacto de sellar su boleto a Catar 2022 en pro de darle una alegría a los ticos.

Joel Campbell ha sido el mejor de La Sele en la eliminatoria, pese a todo lo que se dice en conferencia de prensa, el ariete afirma que su único objetivo es siempre jugar bien y que mejor que hacerlo ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos.

«De que si llego en el mejor momento, la verdad no soy creyente de eso y al final, el rendimiento del partido va determinar mi momento porque he venido sin jugar un solo minuto en un mes y ha sido mi mejor partido, puede que venga con todos los minutos en el mes, pero ese día no salgan las cosas.

El mejor momento uno como jugador nunca lo va tener, siempre se puede mejorar y superar, uno solo tiene que enfocarse en mi presente y los partidos que hice hace una semana con Monterrey ya no cuentan, los que siguen no sabemos, mi único objetivo es jugar bien ante Canadá y que ese momento sea mi mejor. Después que mi mejor sea ante El Salvador y después contra Estados Unidos, esa es mi forma de pensar y ojalá que se cumpla», afirmó Joel Campbell.

La selección está con la motivación al tope para enfrentar a Canadá este jueves 24 de marzo a las 8:05 pm en el Estadio Nacional, que lucirá al 100% de su capacidad.